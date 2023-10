Milan | Maignan | «Gli infortuni sono qualcosa che ti segnano»

(Di domenica 15 ottobre 2023) Le parole di Mike, portiere del: «Spesso si dice che i rigoriuna lotteria, ma dico spesso che è un duello psicologico» Mike, portiere del, ha rilasciato una lunga intervista a Telefoot. Le sue parole: DUELLO SUI RIGORI – «Spesso si dice che i rigoriuna lotteria, ma dico spesso che è un duello psicologico. La cosa più importante è la tenuta mentale». PAROLE LLORIS – «Hugo mi ha detto restare me stesso, era una cosa che meritavo e che era giusto che toccasse a me». SFIDA IN CHAMPIONS CON KIMPEMBE – «Ho parlato con Kimpembe (ora infortunato, ndr) al telefono. È un peccato che non sarà della partita, so che sogna di farmi un gol ma ancora non ce l’ha fatta (ride, ndr)».O – «È stato il mio primo ...

Il portiere del, Mike, in un intervista a "Telefoot", ha parlato del primo anno in rossonero, della nazionale francese e del prossimo impegno di Champions League contro la sua ex squadra, il PSG. ...

MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ibra, Maignan e il riscatto di Jimenez Pianeta Milan

In casa Milan sta per arrivare una firma importante con il calciomercato dei rossoneri che non si ferma mai. La sosta per le nazionali è l’occasione giusta per le squadre per recuperare gli ...Infortunio Maignan: arriva la rivelazione del portiere francese sullo stop dello scorso anno. Le sue dichiarazioni Mike Maignan, portiere del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Telefoot. Le s ...