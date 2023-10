Milan-Juventus | Tomori il goleador che non ti aspetti

(Di domenica 15 ottobre 2023) Quando si pensa ad un giocatore che possa decidere le sorti di un match, il primo pensiero è sempre rivolto all’attaccante. Proprio a lui tutti riservano le proprie aspettative di vittoria, sperando che il suo estro realizzativo possa rompere l’equilibrio della partita. A volte però salgono alla ribalta eroi che giocano ben più lontano dalla porta avversaria. È senza dubbio il caso di Fikayo, autentico fenomeno a blindare la difesa rossonera in protezione di Maignan. Il possente difensore inglese delha segnato 4 reti in carriera, 2 tra queste proprio alla. Gol sempre decisivi e che hanno spianato la strada ai rossoneri verso la vittoria. La prima rete arriva nel successo esterno dela Torino, in un roboante e rotondo 0-3 nel 2020-2021. L’inglese replica l’impresa nella passata stagione, suo ...

Difficile pensare che venga subito rilanciato contro la, ma ragionevole immaginare che ... con l'offerta delche per ora non supera i 2 milioni più 500mila euro di bonus. Non filtra ...

Chiesa, l'infortunio e Milan-Juventus: l'esito degli esami Tuttosport

Milan Juve, la pazza idea di Allegri: Huijsen esordisce a San Siro Juventus News 24

"Siamo dispiaciuti per Fagioli, noi ci siamo subito attivati con la Procura Federale. Non servirà solo punire il ragazzo, ma serve rieducare il sistema". (ANSA) ...La Juventus potrebbe trovarsi in emergenza difensiva nella gara contro il Milan. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Qualora.