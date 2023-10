Milan | Inzaghi | “Prima di arrivare al top ho sgomitato tantissimo”

... entrambi contro il Sassuolo di Dionisi, mentre la continuità di Mike Maignan () è stata ... infatti, hanno portato all'esonero di Paulo Sousa e all'ingaggio di Filippo, che azzererà ...

Video – Milan, Inzaghi: “Fine carriera Finita nel migliore dei modi” – PM Pianeta Milan

Inzaghi: "Iervolino mi ha chiesto di insegnare agli attaccanti qualche movimento dei miei" TUTTO mercato WEB

Milan primo ma poco prolifico ... che proprio nel derby perse per ben 5-1 contro il club di Simone Inzaghi. Un’umiliazione che non tutti sarebbero stati in grado di superare, con i rossoneri invece ...Milan, non c’è spazio per il giocatore ... Un cammino fantastico, quello dei rossoneri (escluso appunto lo scivolone contro gli uomini di Simone Inzaghi), frutto dei risultati ottenuti da una rosa ...