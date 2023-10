Milan | il jolly Kalulu e l’importanza del suo rientro dall’infortunio

Leggi su dailymilan

(Di domenica 15 ottobre 2023) Pierreè uno dei giocatori più amati daiisti fin dalle sue prime apparizioni in prima squadra. Arrivato tre anni fa dalle giovanili del Lione pagando il semplice indennizzo di 500mila euro sembrava destinato ad un ruolo da comprimario ma da subito si è reso protagonista di un secondo posto e dello scudetto dell’anno successivo. Ora anche punto fisso della nazionale francese under 21 il giovane Pierre era chiamato ad una stagione importante ma si è dovuto fermare quasi subito per una lesione al retto femorale della coscia destra. Il giocatore è una pedina importante per Stefano Pioli in quanto può agire sia da laterale destro che da difensore centrale dando il cambio sia al duo Calabria-Florenzi che a Malick Thiaw e Fikayo Tomori come prima riserva dei centrali. Sembrava proprio questo il suo ruolo in questa stagione prima dell’infortunio ...