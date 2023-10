Milan difesa d’acciaio | ma con la Juve senza Maignan e Theo

Leggi su dailymilan

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ilinizia a preparare il rientro in campo dopo la pausa per le Nazionali, con la ripresa degli allenamenti aello che è fissata per martedì sotto gli ordini di Stefano Pioli. Il tour de force dei rossoneri inizierà domenica sera, quando a San Siro saranno di scena contro lantus nel posticipo della nona giornata di campionato. Pioli, che dovrà valutare le condizioni degli infortunati, non avrà a disposizione MikeHernandez dopo le squalifiche nel match di Genova. I due titolarissimi saranno assenze pesanti nel match alla Vecchia Signora, poiché hanno contribuito a consolidare una retroguardia che da dopo il derby ha subito solamente un gol negli ultimi 540 minuti. In, la coppia centrale sarà composta da Thiaw e Tomori, mentre per sostituire ...