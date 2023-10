Milan | dalla Primavera di Abate tanti segnali positivi

Una mano, però, arriverà ancheNext Gen : "Conta sul piano tecnico, ma crea anche un senso d'... ora c'è l'Atalanta, forse arriverà anche ile altri. Per me questo è il futuro". window.

Milan, Cardinale: "In Duomo con lo scudetto mi sentivo già a casa" Sky Sport

Milan, Cardinale: “L’anno da proprietario mi ha fatto capire molto” Pianeta Milan

nell’ultimo anno di Milan non ho avuto tempo per giocare né troppa fiducia. Ero giù di morale, ecco”. Effettivamente Saelemaekers non era sembrato felice delle scelte di Pioli, soprattutto negli ...Milan, non è stato di certo facile l’ultimo anno del belga in rossonero. Andiamo qui di seguito a leggere le parole del giocatore ...