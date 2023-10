Meteo | addio estate | arriva il maltempo | dove e da quando

(Di domenica 15 ottobre 2023) Social. . Il mesi di Ottobre è stato caratterizzato da giornate molto calde e da pochissime piogge. A quanto pare l’autunno, anche quest’anno, èto con netto ritardi rispetto al classico cambio di stagione a fine settembre. Ora però sembra essere giunto davvero il momento di direall’. Su l’Italia arriverà il: vediamo insiemeLeggi anche:, Mario Giuliacci avverte gli italiani: subito una brutta sorpresa Leggi anche:rite cade in Italia: “Se trovate dei sassi scuri non toccateli” Leggi anche:, in arrivo il grande freddo e la pioggia: segnatevi queste date Leggi anche:, eccofinisce il caldo in Italia Dopo ...

Gli ultimi aggiornamentihanno confermato la potenzialità di fenomeni intensi specie tra la giornata di Venerdì 20 e quella di Sabato 21: il pericolo più grosso, con questo genere di ...

Meteo, addio all'ottobrata: da oggi piogge e temperature in calo Trentino

Il meteo nel piatto: estate addio, arriva il Ciclone Medusa; consigli su cosa mangiare e bere con questo clima iLMeteo.it

MeteoWeb Diluvia con +12°C in pieno giorno a Trieste, dove sono caduti 31mm di pioggia in centro. Precipitazioni ancor a più copiose a Udine, dove a Tavagnacco l’accumulo è salito a 42mm di pioggia co ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...