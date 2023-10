Mestre | un altro bus cinese fuori strada | 15 feriti Il sindaco Brugnaro | “Stop ai mezzi elettrici”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 15 ottobre 2023) Un ferito e 14 contusi e’ il primo bilancio, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, di un nuovo incidente che ha visto coinvolto aun bus elettrico del trasporto urbano. L’autista avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il pilastro di un palazzo sull’lato della carreggiata. L’incidente di: stesso bus elettrico, stessa compagnia Il conducente del mezzo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del bus che ha invaso la carreggiata opposta finendo la sua corsa contro il pilastro del sottoportico di un palazzo residenziale. L’incidente e’ avvenuto poco dopo le 21: il ferito e i contusi sono stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompa serbatoio, autogru’ e funzionario di guardia, polizia di Stato, polizia locale e carabinieri. La Linea ...