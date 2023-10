Mestre | altro incidente a bus di linea | l’autista perde il controllo e va a sbattere

Leggi su tvzap

(Di domenica 15 ottobre 2023) Social.nuovoa bus di: cos’è successo. Dopo la tragedia del bus precipitato da un cavalcavia la sera del 3 ottobre 2023, dopo aver rotto un guardrail, un nuovosi è verificato a, in Via Carducci. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, poco dopo le 21 di ieri 14 Ottobre 2023, per un autobus elettrico del trasporto urbano che, dopo aver perso ilmente affrontava una semicurva, ha impattato contro il pilastro di un palazzo sull’lato della carreggiata.Leggi anche: Strage di, svolta choc nelle indagini: cos’hanno scoperto Leggi anche: Strage di: eseguita l’autopsia sul corpo delLeggi anche: Coppia di sposi distrutta ...