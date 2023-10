Messa in tv domenica 15 ottobre | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di15. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

in archivio questa tonificante vittoria non resta che prestare la massima attenzione alla gara diprossima, 22 ottobre, quando la squadra si recherà a far visita alla Teamnetwork ...

Il gruppo scout Falconara 1 festeggia 60 anni: una domenica di gare ... il Resto del Carlino

Domenica 15 ottobre monsignor Ravelli presiederà la Santa Messa ... Settimanale della Diocesi di Como

Il tradimento di Alessandro Basciano sembra essere cosa certa, soprattutto dopo l'intervista cuore a cuore di Sophie Codegoni da Silvia Toffanin a Verissimo. L'ex GfVip ...Catanzaro - Anche quest’anno le “Convittiadi” si svolgeranno a Catanzaro. Circa 2000 studenti provenienti da ogni parte d’Italia, si ritroveranno nella nostra regione per vivere insieme un’esperienza ...