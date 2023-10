Meomartini | vittoria all’esordio casalingo | Portici battuto per 73-65

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 14 ottobre alle 18.30 prima partita casalinga dnel campionato di Divisione Regionale 1 (ex serie D) per il G.S. Dil. “G.” contro lo Sporting. I ragazzi del presidente Stefano Capitanio non hanno deluso i numerosissimi tifosi accorsi alla Tendostruttura Travaglione per sostenerli ed hanno vinto l’incontro 73-65. L’inizio della gara vedeva entrambe le formazioni, in sostanziale equilibrio, rincorrersi nel punteggio, tenendosi vicendevolmente a distanza di 5 punti al massimo, per poi chiudere il primo periodo sul +1 per i padroni di casa (21-20). Nella seconda frazione di gioco, le due squadre rimanevano sostanzialmente appaiate, conche superava ladi 2 punti al riposo lungo (37-39). Al rientro in campo, dopo circa un minuto di gioco, Raffaele ...