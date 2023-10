Mentre aspetta gli F-16 | l’Ucraina militarizza le infrastrutture civili

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 15 ottobre 2023) Le capacità militari delle forze ucraine si stanno assottigliando sempre di più. Per questo motivo, Zelensky sta cercando il modo di sfruttare tutte le risorse possibili, sia umane che materiali. Nel primo caso, sta tentando di richiamare i maschi ucraini scappati all’estero e di mandare al fronte quelli rimasti. Nel secondo, sta passando allazione dell’economia e delle, specialmente per quanto gli aerodromi. In attesa di fornire i benedetti e forse inutili F-16, il blocco euroatlantico spera cheriesca a conservare qualche elemento utile che possa essere sfruttato dopo la fine delle ostilità. La situazione prima del 24 febbraio 2022 Dalla dissoluzione dell’Unione Sovieticaha ereditato una parte consistente dell’aviazione militare. La flotta aerea ...