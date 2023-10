Memorial Maurizio Zeppilli | al Pontile di Ostia tanti giovani per il Torneo di Volley S3

...parte al talk show condotto dal giornalista Paolo Conti e verranno consegnati i premi al... evento organizzato dal Comitato Sandedicato alla difesa dell'ambiente, alla tutela del ...

Memorial Maurizio Zeppilli, al Pontile di Ostia tanti giovani per il ... Il Faro online

S3 - Memorial "Maurizio Zeppilli" 15/10/2023 FIPAV Lazio

Agazzanese in Eccellenza, Bobbiese, Pontenurese (che si sfideranno) e Castellana Fontana in Promozione scendono in campo mercoledì 18 ottobre ...VILLA SANT’ANGELO (AQ) – Domenica 15 ottobre 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con il Patrocinio del Comune di Villa Sant’Angelo, presso il locale impianto sportivo in Via della Stazione 8, si ...