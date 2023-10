Medio Oriente | Papa Francesco “Rinnovo l' appello a liberare gli ostaggi”

(Di domenica 15 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Continuo a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina. Penso ai tanti che soffrono, e particolarmente ai piccoli e agli anziani.l'per la liberazione degli: bambini, malati, anziani e donne non siano vittime di questo conflitto e soprattuto a Gaza bisogna garantire un corridoio umanitario per soccorrerli”. Questo l'diall'Angelus a Piazza San Pietro. “Per favore non si verifichino altre vittime innocenti nè in Terra Santa, nè in Ucraina o in altro luogo. Le guerre sono sempre una sconfitta” ha aggiunto il Pontefice. “Bisogna opporre la preghiera all'odio, al terrorismo e alla guerra”. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS).

"Domani il re di Giordania sarà in Italia" nell'ambito del dialogo messo in campo sulla crisi in Medio Oriente. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato a Rtl.