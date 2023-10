Medici Senza Frontiere | “Non esistono luoghi sicuri al contrario di quanto riportato da Israele”

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dopo una settimana di bombardamenti da parte dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza,(Msf) chiede adi “dimostrare un minimo di umanità“. Questo l’appello lanciato dall’organizzazione umanitaria, sottolineando in un comunicato che “nona Gaza, aldida” e che “la popolazione intrappolata rimane esposta ai bombardamenti in tutto il territorio, compreso il sud della Striscia di Gaza, dove decine di migliaia di persone si sono rifugiate a seguito dell’ultimatum per l’evacuazione“. Strumenti Politici.