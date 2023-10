Me contro Te | chi sono Luì e Sofì | vero nome | matrimonio e da quanto sono fidanzati

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 15 ottobre 2023) Chii MeTe? I giovani palermitani nascono come duo di Youtuber ma poi diventano pure scrittori, attori e cantanti, noti per i loro video pubblicati sul proprio canale YouTube, aperto nel 2014 quando si erano conosciuti da poco: scopriamo ile seoppure no. MeTe,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.