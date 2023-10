Masters 1000 Shanghai 2023 | trionfa Hurkacz | “Voglio lottare per giocare le Finals di Torino”

(Di domenica 15 ottobre 2023) “È una finale del, abbiamo lottato entrambi cercando di sfruttare le opportunità, quindi ero davvero emozionato per aver vinto, davvero euforico di aver vinto questa battaglia. Andrey stava giocando ad alto livello, quindi sapevo che dovevo essere efficace con i miei colpi. Sono rimasto positivo, ho avuto diverse conversazioni con me stesso”. Lo ha detto Hubertin conferenza stampa dopo aver vinto quest’oggi il torneodibattendo Andrey Rublev in finale, fatto che lo rimette in corsa per qualificarsi alle Atpdi: “Sono arrivato al tour asiatico, partendo da, sapendo che se volevo darmi la possibilità di essere a, dovevo vincere tornei. Direi che ...

Hubert Hurkacz è amico di Jannik Sinner, i due hanno spesso giocato in singolo insieme, e a Shanghai gli ha fatto un piacere: ha vinto il penultimodella stagione battendo in tre set (6 - 3 3 - 6 7 - 6) contro Andrey Rublev, salvando così il quarto posto in classifica di Jan. In caso di vittoria, infatti, il russo avrebbe scavalcato ...

Per conquistare il secondo Masters 1000 in carriera a Shanghai, Hubert Hurkacz ha dovuto gettare il cuore oltre l’ostacolo e imporsi in una partita che lo ha visto sprecare un match point nel decimo ...ROMA. Jannik Sinner ringrazia Hubert Hurkacz - tra i due c'è una solida amicizia -, perchè grazie alla vittoria del polacco nella finale del Masters 1000 di Shanghai, in cui il polacco ha battuto il ...