Masters 1000 Shanghai 2023 | Rublev dopo il ko in finale | “Sto giocando bene | è solo questione di tempo”

(Di domenica 15 ottobre 2023) Andreyè intervenuto in conferenza stampala sconfitta contro Hubert Hurkacz nelladeldi: “Non sono sorpreso dal livello di Hubi, so che è un grande giocatore e che è molto difficile batterlo. Ci siamo affrontati quattro volte ed è uno contro cui puoi perdere molto facilmente proprio per il modo in cui serve. Oggi ha servito in maniera irreale ed era difficile fare qualcosa al riguardo. Inoltre si è mosso molto, non è facile trovare vincenti“. Malgrado il ko nell’atto conclusivo del torneo, il giocatore russo prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: “Ci sono cose positive che posso portare a casa, a partire dal livello espresso durante tutto il torneo, oltre al fatto di aver raggiunto una nuova ...

Hubert Hurkacz è amico di Jannik Sinner, i due hanno spesso giocato in singolo insieme, e a Shanghai gli ha fatto un piacere: ha vinto il penultimodella stagione battendo in tre set (6 - 3 3 - 6 7 - 6) contro Andrey Rublev, salvando così il quarto posto in classifica di Jan. In caso di vittoria, infatti, il russo avrebbe scavalcato ...

Per conquistare il secondo Masters 1000 in carriera a Shanghai, Hubert Hurkacz ha dovuto gettare il cuore oltre l’ostacolo e imporsi in una partita che lo ha visto sprecare un match point nel decimo ...ROMA. Jannik Sinner ringrazia Hubert Hurkacz - tra i due c'è una solida amicizia -, perchè grazie alla vittoria del polacco nella finale del Masters 1000 di Shanghai, in cui il polacco ha battuto il ...