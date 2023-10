Masters 1000 Shanghai 2023 | il secondo sigillo di Hurkacz | annulla un mp a Rublev e trionfa al tie-break decisivo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Hubertè il vincitore dell’edizionedeldi. Una finale ricca di emozioni, con match pointti da un lato e dall’altro, e decisa da un tie-vinto dal polacco per 10 punti a 8. Il 26enne di Wroclaw batte Andreycon il punteggio di 6-3 3-6 7-6(8) dopo aver recuperato dal 2-5 nel tie-finale eto una palla match al suo avversario, sempre molto nervoso nei momenti più importanti della sfida. Prima con il suo angolo, poi con se stesso, infine con i fotografi:non è riuscito a rimanere lucido quando contava e dice addio alla possibilità di festeggiare il suo...

Da Miami a Shanghai . Un anno e mezzo dopo il titolo in Florida, Hubert Hurkacz conquista il suo secondodella carriera. Il polacco ha vinto il torneo di Shanghai, battendo in finale Andrey Rublev con lo score di 6 - 3, 3 - 6, 7 - 6 in due ore e 6 minuti . Un match di grinta e carattere del ...

Sotto lo sguardo di Roger Federer, il polacco conquista il secondo Masters 1000 della carriera battendo Rublev con lo score di 6-3, 3-6, 7-6 in due ore e 6 minuti. Hurkacz torna prepotentemente in ...Il Master 1000 di Shanghai ha in Hubert Hurkacz (ATP 17) il suo nuovo padrone. A succedere nell’albo d’oro del torneo a Daniil Medvedev (3), uscito al secondo turno, è il 26enne polacco, che ha avuto ...