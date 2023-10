Masters 1000 Shanghai 2023 | anche Roger Federer in tribuna per la finale Rublev-Hurkacz

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) “The next James Bond?”. Così l’account ufficiale di Tennis TV presenta unche si presenta come sempre in grande stile. Quest’oggi il campione svizzero è ancora aper assistere alladeltra. Pochi giorni faera statocelebrato dal torneo per i suoi successi passati. The next James Bond? @is back to watch the #RolexFinal! pic.twitter.com/hhoDxmMM9b — Tennis TV (@TennisTV) October 15,SportFace.