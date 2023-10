Massimiliano Varrese | un attore di Vivere chiede la sua squalifica!

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 15 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Anticipazioni GF, Gabriele Lazzaroprovvedimenti disciplinare per: quali atteggiamenti l’hanno indispettito? GABRIELE LAZZARO,DILA SQUALIFICA DI: ECCO LE SUE DICHIARAZIONI- Sono ore concitatissime quelle che sta vivendonella Casa del Grande Fratello: prima le polemiche con Beatrice Luzzi, poi la mazzata con l’aereo giunto per Heidi Baci, di cui è perdutamente innamorato e ...