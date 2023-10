Martina Franca Taranto | donna colpita a coltellate dopo un litigio | fermato il marito

(Di domenica 15 ottobre 2023) Unadi 48 anni è stata accoltellata nel pomeriggio di oggi – domenica 15 ottobre – a, in provincia di. I carabinieri hannoil, ritenuto l’autore del ferimento,una tentata fuga in una zona di campagna della Valle d’Itria. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine il presunto femminicidio sarebbe avvenuto all’interno di una Renault Clio, in via Elio Vittorini, nel rione Carmine, a pochi metri dal centro storico. La vittima, originaria di Cisternino, è stataal collo e al torace. Durante la colluttazione, a quanto si è appreso, laha cercato di sottrarsi alla morsa ed è stataanche alla schiena.aver ferito la 48enne ...

