Martin esagera e cade mentre era in testa

A metà corsa, fin lì solitario dominatore dopo una partenza a fionda,: quando ha 2'6 di margine su Vinales perde l'anteriore della sua Desmodedici e getta nella sabbia della curva 11 una grandissima ...

MotoGP Gp Indonesia Gara - Jorge Martin ricorderà a lungo il Gran Premio dell'Indonesia classe MotoGP, gara buttata a 15 giri dal termine mentre era saldamente in testa dopo aver perso l'anteriore del ...E' partito bene e poi quando Martin è andato fuori non ha esagerato ma ha sfruttato l'occasione. Non era assolutamente semplice rispondere così. LEONE VINALES - voto 8: comincia mettendosi subito alle ...