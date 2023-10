Mario Sechi | liberateci dai gazisti

(Di domenica 15 ottobre 2023) Israele ha iniziato l'attacco su larga scala a Gaza. La guerra è stata innescata dall'assalto di Hamas nel territorio israeliano, la forza e velocità della risposta militare (e politica) è una diretta conseguenza della brutalità mostrata dai terroristi contro i civili inermi, delle esecuzioni, degli stupri, delle violenze sui cadaveri, dei rapimenti, degli sgozzamenti, delle decapitazioni dei bambini, dei corpi bruciati, della strage degli innocenti. L'invasione e la caccia all'ebreo, l'esposizione al mondo del progetto di genocidio e la sfida all'Occidente, cambiano tutto, questa non è una delle tante “guerre di Gaza”, è un momento di svolta. Come andrà a finire? Il filosofo e scrittore George Santayana scrisse: «Solo i morti sono al sicuro; solo i morti hanno visto la fine della guerra». Nessuno può dire con certezza quale sarà il finale, ma possiamo raccontare tutto quello che ...

