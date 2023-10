Maria si strugge oggi per il rapporto che non ha mai avuto con la madre Ma più di tutto credo le pesi di non poterlo recuperare

Leggi su iodonna

(Di domenica 15 ottobre 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ci sono lettere che tengo da parte perché mi riesce difficile trovare pensieri e parole con cui rispondere. È il caso di una lettrice, la chiameremo, che scrive: «A febbraio è mancato mio padre e ora mi ritrovo – figlia unica – a dover “gestire” una mamma che ha perduto molte facoltà cognitive e non è più in grado di badare a se stessa. Dopo mesi in cui ho tentato di accudirla, mi sono risolta, pur con mille sensi di colpa, ad affidarla ad una struttura. Lei si dibatte in un perenne stato di agitazione, sofferenza, forse anche rabbia. Inciò mi sono accorta di non amarla. Provo dolore, pena, dispiacere per lei ma non amore. Mi pesa di non aver maiundi confidenza con lei, e che lei, questo, l’abbia esplicitamente ...