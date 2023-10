Maratona Amsterdam 2023 oggi in tv | orari | programma | streaming | chi parteciperà

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023)domenica 15 ottobre va in scena ladi. La partenza è fissata alle ore 09.00 nella capitale dei Paesi Bassi, dove si disputa una delle grandi Classiche della stagione. Non si tratta di una Major (prossimo appuntamento a New York), ma è indubbiamente uno degli appuntamenti più tradizionali del calendario internazionale riservato alle 42 km. Si preannuncia grande spettacolo lungo un tracciato sempre molto interessante e che potrebbe proporre anche buoni riscontri cronometrici. Sul fronte maschile i grandi favoriti della vigilia sono Birhanu Legese e Bernhard Kocech. Tra le donne, invece, spicca l’etiope Ashete Bekere, che incrocerà soprattutto Tiruye Mesfin. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv e...