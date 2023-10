Mara Venier urla Simona Ventura a Domenica In | perché avevano litigato

(Di domenica 15 ottobre 2023) Nel segmento dedicato a Ballando con le Stelle,In ha mostrato un video delle prove tra i nuovi concorrenti e i rispettivi maestri che li accompagneranno puntata dopo puntata nella prossima edizione al via sabato 21 ottobre prossimo. Grande attesa per scoprire come la conduttrice avrebbe parlato di, ai ferri corti da diverso tempo come entrambe hanno lasciato intendere molte volte. Zia, invece, ha lanciato il servizio sullaInndo il suo nome e seguendo con un certo interesse la clip in questione. Un segnale pacifico c'era già stato lo scorso anno quando lanominò e salutòdurante una intervista a Walter Nudo, ex naufrago ...

Domenica In ha aperto la puntata del 15 ottobre con Milly Carlucci e la giuria di Ballando con le Stelle come ospiti. Fulcro della chiacchierata conè stato anche il cast della nuova edizione. Per ogni concorrente, infatti, è stato mostrato un video relativo alle loro prime prove con i maestri che li accompagneranno in pista nelle ...

Paola e Chiara a Domenica In: «Il successo può essere castrante, ad un certo punto abbiamo avuto bisogno di al ilmessaggero.it

Gli ospiti di Domenica In con Mara Venier: domenica 15 ottobre in tv Fanpage.it

Il ritorno di Paola e Chiara sul panorama musicale non è passato inosservato. Mara Venier le ha ospitate a Domenica In proprio per sottolineare quanto 'Furore' sia stata un ...Paola e Chiara, tornate sotto i riflettori dopo il successo del loro singolo sanremese "Furore", sono state intervistate da Mara Venier, che le ha accolte negli studi di Domenica In.