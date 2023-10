Manovra | in Cdm misure per 23-24 miliardi e avvio della riforma dell’Irpef

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 15 ottobre 2023) Arriva domani in Consiglio dei ministri lada 23-24con al centro la conferma del taglio del cuneo contributivo, i contrattiPa, le risorse per la sanità ed i primi decreti in attuazionefiscale. Il governo ha infatti deciso di concentrare le risorse a disposizione in pochi interventi mirati su lavoro e famiglie. "Non ci sono risorse da sperperare - ha sottolineato ieri la premier Giorgia Meloni - non ci sono soldi che si possono buttare in cose che non hanno alcun senso, le risorse vanno sulle cose importante e le cose importanti sono imprese, redditi, lavoro, imprese e famiglie".Al Cdm convocato per domattina alle 9,30 sono attesi, oltre alla Legge di bilancio e al Documento Programmatico con le linee generalida ...