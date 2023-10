Manovra | come allungare la coperta I consigli di Becchetti

Leggi su formiche

(Di domenica 15 ottobre 2023) La nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza identifica un sentiero stretto per la prossima legge finanziaria. Ladella legge finanziaria è corta…ma forse non ci rendiamo conto che l’armadio è pieno di trapunte. Litighiamo sui decimali e rischiamo la procedura d’infrazione ma non ci accorgiamo di quanti e quali filoni di finanziamento europei (Pnrr, Repower Eu, React Eu, fondi strutturali e di coesione) abbiamo a disposizione e molto spesso non riusciamo ad utilizzare. L’utilizzo dellacorta del Nadef ha di per sé una sua razionalità. L’obiettivo è far recuperare almeno una parte della perdita di potere d’acquisto dei ceti medio-bassi a causa della fiammata inflattiva generata dalla speculazione sul prezzo del gas. Con l’accorpamento verso il basso delle aliquote Irpef che alleggerisce in parte il peso fiscale, e con il ...