(Di domenica 15 ottobre 2023) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "LadelMeloni dimostra un totale disinteresse per le reali necessità dei cittadini italiani. I tagli indiscriminati alla sanità pubblica, alla scuola e al settore dei trasporti non solo minano la qualità di vita delle nostre comunità ma gettano un'ombra di incertezza sul futuro del nostro Paese". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo. "La decisione di introdurre nuove aliquote IRPEF, che favoriscono coloro che sono già avvantaggiati, a scapito del welfare, della scuola e delle pensioni minime, è un segno inquietante di unche si allontana sempre più dalle esigenze della popolazione”. “La mancata accettazione di una proposta di aumento del salario minimo a 9 euro l'ora dimostra un completo disinteresse per la condizione di oltre 4 ...

Unatemuta da Carlo Calenda, il leader di Azione che lo accusa di "fare politica " e ... Cioè Rosy Bindi, Gustavo Zagrebelsky; con loro Nichi Vendola, Nicola Fratoianni, Angelo. E poi i ...

Manovra: Bonelli, 'governo favorisce privilegi di pochi' La Gazzetta del Mezzogiorno

Manovra: Bonelli, 'governo irresponsabile, da sanità a scuola' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "La manovra del Governo Meloni dimostra un totale disinteresse per le reali necessità dei cittadini italiani. I tagli indiscriminati alla sanità pubblica, alla scuola e al ...Doppietta per Berardi, di nuovo in gol dopo due anni, e primo squillo in azzurro per Bonaventura. Chiude Frattesi. Martedì a Wembley la sfida contro i Tre Leoni ...