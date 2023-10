Malta | Marcolini | «Di fronte avevamo una grande squadra che ha reagito alla grande in un momento difficile»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Michele, commissario tecnico di, ha parlato a Sky Sport al termine della sconfitta contro l’Italia Michele, commissario tecnico di, ha parlato a Sky Sport al termine della sconfitta contro l’Italia. PAROLE – «Sono contento di quello che mi hanno dato i ragazzi, per noi giocare contro questo tipo di squadre è davvero, basti vedere la qualità dei due gol che abbiamo subito nel primo tempo, due colpi da biliardo. Abbiamo cercato di tenere tanto la pcercando di non lasciare il gioco in mano all’Italia, ci siamo riusciti a tratti. Quando la differenza è questa, perdi energie e poi si fa davvero. Diuna...