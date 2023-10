Madonna è tornata | a Londra la prima data del Celebration Tour

Un ritorno che sa di miracolo, ma anche il documentario live di una vita pazzesca. È stata questo la prima data del Celebration Tour ., anzi "is back ", mai più giusto come oggi dirlo in inglese: la megastar ha scelto, infatti, il palco della O2 di Londra per inaugurare, ieri sera 14 ottobre, la tredicesima ...

È stata questo la prima data del Celebration Tour. Madonna è tornata, anzi “Madonna is back”, mai più giusto come oggi dirlo in inglese: la megastar ha scelto, infatti, il palco della O2 di Londra per ...La popstar è tornata in tour dopo la pausa improvvisa dovuta al serio problema di salute che ha dovuto affrontare lo scorso giugno. Prima tappa a Londra. E quando un guasto tecnico ferma lo show, è il ...