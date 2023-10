Ma si tratta solo di un trasloco | la formula di Che tempo che fa rimane infatti la stessa

Leggi su iodonna

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tra i tantissimi debutti televisivi quello di Cheche fa 2023 è tra i più attesi, se non il più atteso. La nuova avventura, dopo l’uscita dalla Rai, ripartestasera alle 20 sul NOVE con la prima puntata. Anticipata da Cheche farà (alle 19.30) e seguita da Il tavolo (alle 22.20), ma soprattutto in onda simultaneamente anche su Giallo, Food Network, DMAX e Motor Trend. Fabio Fazio, l’addio (forzato) alla Rai dopo 40 anni: «Non esistono uomini per tutte le stagioni» ...