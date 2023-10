(Di domenica 15 ottobre 2023) NuovodiFrancesco per la pace in Medio Oriente. Al termine dell'Angelus domenicale, ilha detto di "pensare ai tanti, in particolare ai piccoli e anziani" colpiti dal conflitto ...

M.O., Papa: appello a liberazione ostaggi e per civili Gaza Agenzia askanews

Il Papa: «La Chiesa sia porto sicuro per i migranti» Avvenire

Città del Vaticano, 15 ott. (askanews) - 'Continuo a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e Palestina e penso ai tanti, in ..."Continuo a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina. Ripenso ai tanti, in particolare ai piccoli e agli anziani. (ANSA) ...