Lutto nel mondo del basket | è morto a 24 anni Samuel Dilas | pivot del Lumezzane

(Di domenica 15 ottobre 2023)neldeldi 24del– formazione di Serie B nazionale – èin ospedale a Brescia dopo un malore accusato due giorni fa, venerdì 13 ottobre. Nato a Varese e cresciuto cestisticamente a Reggio Emilia,era stato ricoverato nelle ultime settimane presso il nosocomio della provincia lombarda per una grave polmonite. Dopo le dimissioni dall’Ospedale Civile, venerdì il peggioramento: il 24enne è stato nuovamente ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva per un malore a causa di diversi trombi che si sono diffusi nel corpo. Ad annunciare il decesso è stato il, ...

mondo del basket. Samuel Dilas, pivot di 24 anni del Lumezzane basket - formazione di Serie B nazionale - è morto in ospedale a Brescia dopo un malore accusato due giorni fa, venerdì 13 ...

Lutto nel mondo del cinema: è morta Piper Laurie all'età di 91 anni Fanpage.it

Un'altra giovane vita spezzata: due comunità a lutto nel cassinate LeggoCassino.it

Oristano piange la scomparsa di Domenico Cabella, una vita in bicicletta. Tanti in città lo ricordano per il suo impegno nel negozio Cabella Ciclosport, punto vendita di bici e ciclofficina di via ...Samuel Dilas, pivot 24enne del Lumezzane basket, formazione bresciana di Serie B nazionale, è morto in ospedale a Brescia dopo un malore accusato nella giornata di venerdì ...