Lutsenko conquista il Giro di Turchia | Pellizzari 6° A Philipsen l’ultima tappa | è il ciclista più vincente dell’anno

(Di domenica 15 ottobre 2023) Jasperha vinto l’ottava ed ultimadeldi2023. Il belga si è imposto sul traguardo Istanbul, domando l’insidioso e tortuoso tracciato finale. Il velocista della Alpecin-Deceuninck ha trionfato allo sprint, respingendo i tentativi di anticipo dell’Astana, che si è dovuta accontentare della seconda piazza con l’olandese Cees Bol. Ottimo terzo posto di giornata per Giovanni Lonardi (Eolo-Kometa), capace di precedere Matteo Malucelli (Bingoal WB). Jasperha dunque chiuso l’avventura in terra anatolica con quattro sigilli su otto frazioni e ha concluso la stagione con ben 19 affermazioni, risultando ilpiùdi questa annata agonistica (spiccano quattro trionfi al Tour de France, due tappe alla Tirreno-Adriatico, la ...

En - plein del kazako Alexey, che vince la quarta e ultima tappa del Giro di Sicilia ela corsa. Non ce la fa a resistere l'ex leader Fisher - Black. Decisiva è stata la salita, l'ultima della corsa, che ha ...

Il tradizionale Criterium della Japan Cup, anteprima della Japan Cup vera e propria (domani), è servita al belga Edward Theuns per festeggiare il secondo successo in stagione. L'atleta della Lidl Trek ...Un Giro di Turchia da assoluto protagonista per Giulio Pellizzari. A un passo dall’impresa il diciannovenne della Green Project Bardiani-CSF Faizanè, che ha attaccato sull’ultima salita a 1 km dal ter ...