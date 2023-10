Lussemburgo-Slovacchia | qualificazioni Euro 2024 | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 15 ottobre 2023)è un match valido per l’ottava giornata del gruppo J di qualificazione ade si gioca lunedì alle 20:45:. Una sorta di spareggio per decidere chi farà compagnia al Portogallo, dominatore assoluto del gruppo J e, da venerdì scorso, già in possesso di un pass per i prossimi campionatipei. A contendersi la seconda piazza, che garantisce la qualificazione diretta a Germania, saranno, al momento divisi da due punti. Hancko e Skriniar – IlVeggente.it (Ansa)Davanti c’è la selezione guidata dall’italiano Francesco Calzona, ex collaboratore di Maurizio Sarri ai tempi del Napoli – e per questo motivo “consigliato” da capitan Marek Hamsik – che, a ...