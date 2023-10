L' ultima curva di Stefano Schianto mentre tornava a Cortona dal Trentino

(Di domenica 15 ottobre 2023) Migliorati aveva 42 anni e lavorava al nord nel settore della ristorazione. Era in viaggio verso casa dove abitano mamma e fratelli. Soccorsi inutili

L'ultima curva di Stefano. Schianto mentre tornava a Cortona dal ... LA NAZIONE

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Fenomeno Bagnaia. Da tredicesimo a primo: Pecco vince con una strepitosa rimonta il Gran Premio d’Indonesia e torna in testa al Mondiale, sfruttando anche la caduta di Jorge Martin, fino a quel ...L'urto della sua moto contro il guard rail lo ha fatto sbalzare nella scarpata che costeggia via Maremmana Inferiore, a Marcellina, all'altezza del chilometro 24. Un impatto che non ...