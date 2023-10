Lukaku Roma | divorzio in estate? Gazzetta Ecco cosa può succedere

(Di domenica 15 ottobre 2023)intra le due parti?chepotrebbeal giocatore belga nel suo futuro Un po’ a sorpresa, tra Romelue lapotrebbe finire in. Il giocatore viene valutato 40 milioni di euro dal Chelsea, che lo ha ceduto in prestito ai giallorossi, impossibilitati a spendere una tale cifra senza arrivo tra le prime quattro della classifica. Niente ritorno di fiamma con i bianconeri ovviamente, a differenza dei club arabi. Tentato in, con l’aumento di livello del campionato saudita il belga potrebbe convincersi a dire di sì. Lo scrive ladello Sport.

Come giocherà in attacco lal'anno prossimo Oggi, in attesa del recupero di Abraham, c'èche sta trascinando la squadra a suon di gol con Belotti bomber di riserva e Dybala ed El Shaarawy di supporto ma in casa ...

Gazzetta - Lukaku, difficile il riscatto da parte della Roma: la pista Juve non si riaprirà Tutto Juve

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, quasi sicuramente la Roma non confermerà Romelu Lukaku al termine della stagione. I motivi sono diversi: la permanenza dell'attaccante è legata a ...La risposta di Big Rom all'Inter. Sogna divincere un trofeo con la Roma e di regalare al Belgio un grande Europeo. Con 10 reti in 11 partite stagionali, Lukaku sta segnando a ritmi da record. Ha scelt ...