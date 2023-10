Lukaku come Mourinho | annuncio sull' Arabia Saudita

(Di domenica 15 ottobre 2023)si tiene l'opzione: 'In estate non volevo ancora lasciare l'Europa''edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla del futuro di Romelue della possibilità che ...

Propriolo Special One,riconosce la crescita del calcio arabo: 'Il campionato saudita diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora lasciare l'Europa'. Quell''ancora' ha ...

Calcio, Lukaku: “Se dicessi come è andata scioccherei tutti” Agenzia askanews

Lukaku dal Belgio: "Se dicessi come è andata in estate con l'Inter, farei scioccare tutti" Sky Sport

L’arrivo a Roma di Lukaku ha rivoluzionato i numeri dell’attacco, che mai negli ultimi anni era stato così prolifico. Romelu è un marziano che viaggia a ritmi impressionanti: l’ultimo gol col Belgio g ...Fra Icardi e Lukaku Mah….viste come sono andate le cose a questo punto scelgo Icardi. Il rammarico è stato non prendere Haaland ai tempi della Juventus quando era al Molde. Per motivi economici non ...