“Lui nel programma top” Fabrizio Corona | arriva la chiamata della Rai | ma è già polemica

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023)a Ballando con le Stelle. Clamorosa indiscrezione sull’ex re dei paparazzi oggi al centro del clamore per le rivelazioni sul nuovo caso di calcio-scommesse. Da quando ha finito di scontare la sua pena l’imprenditore ed influencer è già comparso in televisione sia a Belve che a Domenica In. Il personaggio, si sa, divide e affascina, provoca e cattura l’interesse del pubblico. O lo odi o lo ami, nessuna mezza misura. Ora si viene a sapere che potrebbe fare il ballerino per una notte nello show di Rai1. Niente di strano, direte voi. Ma c’è un problema. Dopo aver annunciato che sarà ospite anche di Nunzia De Girolamo a “Avanti popolo”,potrebbe partecipare a Ballando con le Stelle. Non sarebbe concorrente ma ballerino per una notte. Ebbene nello show si troverebbe fianco a fianco di ...