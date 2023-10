Luca Vincenzo Maria Salamone d g dell’Agenzia Spaziale Italiana

Leggi su ildenaro

(Di domenica 15 ottobre 2023) E’il nuovo direttore generaleper i prossimi 4 anni.succede dal prossimo novembre nell’incarico a Fabrizio Tosone. Nato a Catania nel 1972,laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche. È un dirigente dello Stato e ricopre attualmente l’incarico di coordinatore della Struttura di missione per le Politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Già ufficiale superiore della Marina Militare riveste numerosi ruoli in pubbliche amministrazioni e in diversi uffici ministeriali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.