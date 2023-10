LIVE Veneto Classic 2023 in DIRETTA | Zana ci prova sullo sterrato!

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 Finisce la salita con Filippoin testa da solo! Continua lo sterrato in discesa. 16.20 Altro strappo durissimo questo della Diesel Farm! Corsa spettacolare! 16.19 Azione impressionante del! Si leva Hirschi di ruota ead andare da solo! 16.18 PRENDE QUALCHE METRO! RISPONDE HIRSCHI CHE FIUTA IL PERICOLO! 16.17 Si mette in testa ora Filippo! L’ex-Campione Italianoad accelerare! 16.16 ULTIMI 10 KM! 16.16 PROPRIO JOHANNESSEN IL PRIMO A MUOVERSIInsegue Mikkel Bjerg! 16.15 Inizia lo strappo della Diesel Farm! Qualcuno proverà sicuramente un attacco! 16.15 Tanti i corridori che possono piazzare la zampata in questo finale. Sono ...