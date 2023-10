LIVE Veneto Classic 2023 in DIRETTA | ultima Classica dell’anno!

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella terza edizione della; i 195 chilometri da Mel a Bassano del Grappa andranno a chiudere la stagione ciclistica italiana, in una gara che si sta piano piano ritagliando il proprio importante spazio in calendario dopo i successi di Samuele Battistella e Marc Hirschi nelle edizioni precedenti. Primi ottanta chilometri che non presentano difficoltà altimetriche, con la fuga che andrà probabilmente a crearsi in questo tratto. Si entrerà poi nel circuito di La Rosina: sono 12,6 chilometri da affrontare per quattro volte dove sarà protagonista l’omonima salita, di 2100 metri ma di pendenza media al 6,5%. Non insormontabile, ma servirà ad una prima scrematura del gruppo. Chiuso il ...