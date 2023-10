LIVE Veneto Classic 2023 in DIRETTA | prosegue la fuga di Frigo | Rosskopf e Belleri

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.38 Il gruppo sta iniziando piano piano a riavvicinarsi sotto la spinta della Alpecin-Deceuninck: segnalato adesso a cinque minuti di ritardo. 14.34 Ripresi intanto Granger e Peschi dopo la loro ‘scampagnata’ fuori dal gruppo. 14.30 Superata anche la seconda ascesa di La Rosina. 14.27 Ricordiamo chesono stati ininsieme anche al Giro deldi mercoledì scorso. 14.24 Sempre attorno ai 6 minuti il vantaggio di. 14.21 Intanto l’avventura di Granger e Peschi sta per concludersi: i due sono vicinissimi ad essere ripresi. 14.17 Anche perché il gruppo non si è ancora messo in testa di andare a riprendere il terzetto in ...