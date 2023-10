LIVE Veneto Classic 2023 in DIRETTA | la fuga entra nel circuito de La Rosina

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.17 Anche perché il gruppo non si è ancora messo in testa di andare a riprendere il terzetto in. 14.14 Siamo alle due ore di gara, percorsi 90 chilometri. Ma la lotta è ancora lontana dall’iniziare… 14.10 Marco Frigo (Israel – Premier Tech), Joey Rosskopf (Q36.5 Pro Cycling Team) e Michael Belleri (Biesse – Carrera) continuano a collaborare. 14,07 Siamo ai piedi de Laper la prima scalata. 14.04 E il cielo non sembra clemente verso il gruppo: inizia a piovere leggermente. 14.00 Siamo vicini alde La, fra poco inizia la rumba… 13.56 Rosskopf è invece uno degli esperti del gruppo con i suoi 34 anni. Per lui è la terzain fila dopo quella alla Parigi-Tours e al Giro del ...