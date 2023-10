LIVE Veneto Classic 2023 in DIRETTA | Frigo | Belleri e Rosskopf al comando dopo 30 km | gruppo a 30”

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33 Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Jonathan Guatibonza (GW Shimano-Sidermec) escono ora dale si lanciano all’inseguimento dei battistrada. 12.30 Il trio alha adesso 26” di vantaggio sul. 12.28diversi tentativi d’allungo stoppati sul nascere, provano ora ad allungare Marco(Israel – Premier Tech), Joey(Q36.5 Pro Cycling Team) e Michael(Biesse – Carrera). 12.27 Ricordiamo che per i primi 80 km non ci saranno grandi difficoltà altimetriche, poi si entrerà nel primo circuito di giornata (che sarà da ripetere per quattro volte) con all’interno la salita di La Rosina (2,1 km al 6,5% di pendenza media). 12.24 Sono stati ...