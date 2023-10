LIVE Veneto Classic 2023 in DIRETTA | 30 km al traguardo | Oldani e Formolo all’attacco

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Non più di una ventina di corridori rimasti in gruppo! L’andatura è fatta ancora dalle maglie rosse della Uno-X. Vediamo nelle retrovie Samuele Battistella e Filippo Fiorelli. 15.51 Siamo negli ultimi 30 km! 15.50 Erik Fetter è il primo uomo all’inseguimento. Dietro di lui chi rimane della fuga, ormai quasi ripreso dal gruppo, a sua volta ridottissimo. 15.48 Restano in tre davanti a tutti! Si tratta di Natnael Tesfatsion (Lidl-Trek), Davide(UAE Emirates) e Stefano(Alpecin). Muro durissimo, in soli 300 metri è possibile creare distacchi importanti. 15.47entra a grande velocità sul muro, lo segue! Bene anche Tefatsion, tutti gli altri perdono metri! 15.46 Selettiva anche la discesa!...