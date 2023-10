LIVE – Taranto-Crotone 2-1 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ladi, match valido per la ottava giornata del girone C di. Inizio interlocutorio per entrambe, visto che i padroni di casa, con anche una partita in meno per i problemi ora risolti allo Iacovone, hanno cominciato con due vittorie, due pareggi e due sconfitte, poco sopra i calabresi a quota dieci punti: chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 16.15 di domenica 15 ottobre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-1 (32? Kanoute, 44? Cianci, 80? Tumminiello) 90? – Ci prova Giannotti da fuori. Alto. 89? – Ilprova ...

Dove vedere- Crotone in tv e streaming gratis Per gli appassionati di calcio che vorrebbero seguire questa partita in televisione, la soluzione migliore è sintonizzarsi su Sky, nota ...

LIVE! - Taranto-Crotone 0-0 MondoRossoBlù.it

Taranto - Crotone in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta ... Stadionews.it

Nel Girone C tris per il Latina contro il Monopoli e per il Sorrento sul campo della Virtus Francavilla. Chiude il successo del Taranto sul Crotone.Allo stadio "Renato Curi" arriva la capolista Torres che tra poco scenderà in campo contro il Perugia per un match che vale come esame di maturità per testare le ...