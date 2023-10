LIVE Nuoto | Coppa del Mondo Atene 2023 in DIRETTA | Thomas Ceccon a caccia del bis nei 100 dorso! Martinenghi ci prova nei 200 rana

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11: Niente poker per il sudafricano Sates che è secondo battuto in una volata lunghissima dal giapponese Kaito Tabuchi che vince in 4’13?30, secondo posto per Sates in 4’13?38, terzo posto per l’australiano Smith in 4’18?18 17.09: Ai 300 Tabuchi, Sates, Smith 17.08: A metà gara Smith, Tabuchi, Sates 17.07: Ai 100 Sates, Smith, Hollo 17.02: Questi i protagonisti dei 400 misti uomini. Sates adel poker di vittorie: 1 SOFIKITIS Vasileios CLB 17 MAY 2004 4:19.60 2 SATES Matthew RSA 28 JUL 2003 4:16.61 3 HOLLO Balazs HUN 10 FEB 1999 4:12.77 4 SMITH Brendon AUS 4 JUL 2000 4:10.15 5 TABUCHI Kaito JPN 1 JUL 2002 4:11.80 6 PAPASTAMOS Apostolos GRE 20 MAR 2001 4:14.52 7 GRIESHOP Sean USA 23 NOV 1998 4:17.86 8 GIOURTZIDIS Danihl CLB 16 DEC 2002 4:20.44 16.58: Matthew Sates con le sue vittorie è ...